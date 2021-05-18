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Вторник, 18 мая, 2021
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В закон о бюджете Рязанской области внесли изменения

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
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Во вторник, 18 мая, в закон о бюджете Рязанской области внесли изменения. Так, доходная и расходная части на 2021 год увеличены на 363 584 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова рассказала, что на 160, 6 млн рублей увеличили расход на региональную программу по развитию здравоохранения, а 6,8 млн — на «Развитие информационного общества». Дополнительные 5 млн направят на модернизацию систем теплоснабжения и 3 230 000 на расчистку озера Уржинское. Финансирование программы «Дорожное хозяйство и транспорт» увеличили на 10,6 млн рублей. 

— Возросло количество средств на реализацию профильных програм. Это позволит развивать молочное животноводство, возмещать часть затрат производителям на приобретение техники. Благодаря дополнительным средствам проведут форум древних городов, — говорится в сообщении. 

Кроме того, увеличили расходы на ремонт школ и обеспечение в них безопасности. В регионе создадут многопрофильный социально-реабилитационный центр.

Почти 4 млн рублей предусмотрено на разработку научно-проектной документации по объектам культурного и археологического значения. Также на 147,6 млн рублей сокращены расходы на обслуживание государственного долга за счет привлечения бюджетного кредита и замещения дорогих коммерческих кредитов более дешевыми.

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