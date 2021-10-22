В Забайкалье ребенок помог полиции спасти приятеля от педофила

В поселка Ясногорск ребенок помог полиции спасти десятилетнего мальчика от педофила, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

По словам восьмилетнего школьника, он гулял во дворе многоквартирного дома с другими ребятами. В какой-то момент он заметил, что нетрезвый мужчина уводит с собой знакомого ему мальчика с детской площадки.

В итоге ребенок сразу побежал к маме приятеля и сообщил о случившемся, которая вызвала полицию.

«Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца», – отметили в пресс-службе.

Стражи порядка проверили чердак нашли злоумышленника и его потенциальную жертву. На допросе ранее судимый 25-летний мужчина признался, что собирался совершить насильственные действия в отношении ребенка. Возбуждено уголовное дело, педофила арестовали.

Восьмилетнему мальчику в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо и велосипед.