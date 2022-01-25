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Вторник, 25 января, 2022
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В Забайкалье депутат предложил расстреливать бродячих собак и казнить их защитников

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Депутат законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов высказался за отстрел бродячих собак, пишет Чита.ру.

По его словам, животные не должны быть бездомными. При этом он назвал «абсолютной чушью» идею о том, что «их нельзя убивать». Также парламентарий посчитал зоозащитников, которые подкармливают собак и защищают их права, «пятой колонной», поскольку они «подрывают безопасность России».

«Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак», – отметил Михайлов.

Он считает, что людей, которые не дают ликвидировать бродячих псов, нужно «ставить к стенке». Депутат отметил, что стерилизация собак не гарантирует того, что животное не сможет нападать на людей.

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Михайлов призвал зоозащитников вместо этого помогать больным детям.

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