В Забайкалье депутат предложил расстреливать бродячих собак и казнить их защитников

Депутат законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов высказался за отстрел бродячих собак, пишет Чита.ру.

По его словам, животные не должны быть бездомными. При этом он назвал «абсолютной чушью» идею о том, что «их нельзя убивать». Также парламентарий посчитал зоозащитников, которые подкармливают собак и защищают их права, «пятой колонной», поскольку они «подрывают безопасность России».

«Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак», – отметил Михайлов.

Он считает, что людей, которые не дают ликвидировать бродячих псов, нужно «ставить к стенке». Депутат отметил, что стерилизация собак не гарантирует того, что животное не сможет нападать на людей.

Реклама

Михайлов призвал зоозащитников вместо этого помогать больным детям.