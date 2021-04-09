4.9 C
Рязань
Пятница, 9 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В юбилейном рязанском фестивале «Начало» приняли участие более 700 детей

Валерия Мединская

В Рязани подвели итоги отборочных этапов XXV межрегионального конкурса-фестиваля детского литературно-художественного творчества «Начало». Конкурс под девизом «Тесней, о милые друзья, тесней наш верный круг составим!» провёл Рязанский городской Дворец детского творчества. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

Около 700 талантливых детей из Рязани, Москвы, Ставрополя, районов Рязанской области приняли участие в восьми номинациях. Это юные поэты, прозаики, чтецы, иллюстраторы, авторы-исполнители, книголюбы, исследователи и журналисты.

В фестивальную программу вошли конкурсы, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, организованные в очно-заочном формате с учётом особенностей санитарно–эпидемиологической обстановки.

В адрес В адрес участников поступили поздравительные письма в честь юбилейного фестиваля от Союзов писателей России, Москвы, Рязанского отделения Союза писателей с пожеланиями пронести дух творчества и вдохновения через всю жизнь.

Среди учащихся 1-4 классов профессиональное жюри уже определило лауреатов и дипломантов, а для учащихся старших классов, ставших победителями отборочных этапов, в мае 2021 года будет проходить третий, заключительный, этап.

Финальным фестивальным событием станет создание юбилейной книги «Мое «Начало». Коллективная работа участников займет достойное место в «Музее детской рукописной книги» Дворца и продолжит славную летопись конкурса-фестиваля.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]