В юбилейном рязанском фестивале «Начало» приняли участие более 700 детей

В Рязани подвели итоги отборочных этапов XXV межрегионального конкурса-фестиваля детского литературно-художественного творчества «Начало». Конкурс под девизом «Тесней, о милые друзья, тесней наш верный круг составим!» провёл Рязанский городской Дворец детского творчества. Об этом сообщает пресс-служба администарции города.

Около 700 талантливых детей из Рязани, Москвы, Ставрополя, районов Рязанской области приняли участие в восьми номинациях. Это юные поэты, прозаики, чтецы, иллюстраторы, авторы-исполнители, книголюбы, исследователи и журналисты.

В фестивальную программу вошли конкурсы, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, организованные в очно-заочном формате с учётом особенностей санитарно–эпидемиологической обстановки.

В адрес В адрес участников поступили поздравительные письма в честь юбилейного фестиваля от Союзов писателей России, Москвы, Рязанского отделения Союза писателей с пожеланиями пронести дух творчества и вдохновения через всю жизнь.

Среди учащихся 1-4 классов профессиональное жюри уже определило лауреатов и дипломантов, а для учащихся старших классов, ставших победителями отборочных этапов, в мае 2021 года будет проходить третий, заключительный, этап.

Финальным фестивальным событием станет создание юбилейной книги «Мое «Начало». Коллективная работа участников займет достойное место в «Музее детской рукописной книги» Дворца и продолжит славную летопись конкурса-фестиваля.