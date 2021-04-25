В Ярославской области разрушается сделанная по нацпроекту дорога. Об этом сообщает Yarnews.
Трассу «Гаврилов — Ям — Пружинино» отремонтировали осенью 2020 года. Уже зимой 2021 года дорога в районе деревни Волочково начала разрушаться. Местные жители жаловались на некачественно выполненную работу. В свою очередь на официальной странице нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отметили хорошо сделанный ремонт.
Подрядчик ООО «Северный поток» тогда выполнил ремонт на 368 млн рублей.