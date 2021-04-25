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В Ярославской области разрушается сделанная по нацпроекту дорога. Об этом сообщает Yarnews.

Трассу «Гаврилов — Ям — Пружинино» отремонтировали осенью 2020 года. Уже зимой 2021 года дорога в районе деревни Волочково начала разрушаться. Местные жители жаловались на некачественно выполненную работу. В свою очередь на официальной странице нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отметили хорошо сделанный ремонт.

— По этой дороге проходят маршруты внутри- и межрайонных автобусов. Подрядчик привел в норму 18,5 км дорог. Специалисты усилили дорожное основание, уложили два слоя асфальта, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, — говорится в сообщении.

Подрядчик ООО «Северный поток» тогда выполнил ремонт на 368 млн рублей.