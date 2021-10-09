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Суббота, 9 октября, 2021
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В Ярославской области проверяют колледжи и детсады после сообщений о «стрелках»

Никита Брыкин
В Ярославской области проверяют колледжи и детсады после сообщений о «стрелках»

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Сейчас на проверке по Ярославской области находится четыре заявления после сообщений о «стрелках» в колледжах и детсадах, пишет YarNews.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что с обращениями выступили родители и преподаватели учебных заведений. Их все проверяют в обязательном порядке, однако реального умысла не находят.

В частности, полиция дежурила накануне утром у градостроительного колледжа.

Дело в том, что некоторые «стрелки» видит в этом игру, делясь «планами» с одноклассниками или однокурсниками.

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