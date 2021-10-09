В Ярославской области проверяют колледжи и детсады после сообщений о «стрелках»

Сейчас на проверке по Ярославской области находится четыре заявления после сообщений о «стрелках» в колледжах и детсадах, пишет YarNews.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что с обращениями выступили родители и преподаватели учебных заведений. Их все проверяют в обязательном порядке, однако реального умысла не находят.

В частности, полиция дежурила накануне утром у градостроительного колледжа.

Дело в том, что некоторые «стрелки» видит в этом игру, делясь «планами» с одноклассниками или однокурсниками.