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Среда, 27 октября, 2021
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В Ярославской области мать выбросила из окна свою 4-летнюю дочь

Александр Ильин
Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

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В городе Ростов Ярославской области 25-летняя девушка намеренно выбросила из окна квартиры на 3 этаже свою 4-летнюю дочь. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следователей, инцидент случился в доме на улице Первомайской. В результате падения ребёнок получил серьёзные травмы, его госпитализировали в больницу. 

В настоящий момент следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105  УК РФ (Покушение на убийство малолетнего). 

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