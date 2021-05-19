В Ярославских школах может появиться автоматическая блокировка дверей

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В среду, 19 мая, в Ярославле прошло обсуждение безопасности школ и садиков. На встрече предложили ввести в учреждениях автоматическую блокировку дверей. Об этом сообщает 76.ru.

Директор департамента образования Елена Иванова подчеркнула, что все принимаемые меры эффективны.

— Практически все учреждения оснащены тревожными кнопками, камерами, заборами и вахатами. Каждые три месяца и перед началом учебного года проводятся плановые проверки, — заметила Иванова.

На встрече присутствовали и депутаты, которые внесли ряд предложений в обеспечение безопасности школ. Тогда же прозвучала идея об установке автоматический блокировки дверей. В этом случае во время террористической опасности все двери учебных классов закрываются одновременно.

Чтобы изучить ситуацию получше, было решено выехать в одну из ярославских школ и сформировать точные предложения.