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Четверг, 21 октября, 2021
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В Ярославле жалуются на дефицит автобусов в городе

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Жители Ярославля пожаловались на автобусов в городе после транспортной реформы, которая произошла три месяца назад, пишет 76.ru.

В целом, ярославцы остались недовольны нововведением.

«Транспорт стал ходить очень плохо. Домой почти не уехать. И в принципе стало как-то мало маршруток ходить», – отметила местная жительница.

Также горожане раскритиковали идею сменить нумерацию маршрутов, из-за чего пассажиры порой не знают, на какой автобус им нужно сесть.

Другим не нравится несоблюдения графика водителями, долгое ожидание транспорта, и тот факт, что теперь им нужно делать пересадки.

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