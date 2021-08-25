В Ярославле умер лидер коммунистов Александр Воробьев

Утром в среду стало известно о смерти лидера ярославских коммунистов, депутата Ярославской областной думы Александра Воробьева, пишет 76.ru.

Известно, что 9 августа он попал в больницу с температурой. Всего ему диагностировали коронавирус.

Соратник коммуниста Эльхан Мардалиев пояснил, что в больнице у Воробьева выявили поражение 60 процентов легких.

«После лечения ему стало лучше. В последний раз поражение уже зафиксировали на уровне 30 процентов. Но пошло осложнение на сердце», – пояснил Мардалиев.

Политик в течение трех дней находился в реанимации. Отметим, что политику было 72 года. О месте и времени прощания с Воробьевым объявят позже.