В Ярославле умер лидер коммунистов Александр Воробьев

Утром в среду стало известно о смерти лидера ярославских коммунистов, депутата Ярославской областной думы Александра Воробьева, пишет 76.ru.
Известно, что 9 августа он попал в больницу с температурой. Всего ему диагностировали коронавирус.
Соратник коммуниста Эльхан Мардалиев пояснил, что в больнице у Воробьева выявили поражение 60 процентов легких.
«После лечения ему стало лучше. В последний раз поражение уже зафиксировали на уровне 30 процентов. Но пошло осложнение на сердце», – пояснил Мардалиев.
Политик в течение трех дней находился в реанимации. Отметим, что политику было 72 года. О месте и времени прощания с Воробьевым объявят позже.