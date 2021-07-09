В Ярославле пристыдили жильцов столетнего аварийного дома

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Жители Ярославля высказали свое мнение о жильцах дома на Златоустинской улице во Фрунзенском районе, пишет портал 76.ru.

Этому шестиэтажному зданию из красного кирпича уже больше ста лет. Здесь люди каждый день рискуют получить куском потолка по голове. Здание непригодно для жизни, однако расселять не торопятся.

Выяснилось, что не все сочувствуют ярославцам. Некоторые отметили, что жильцы сами виноваты в сложившейся обстановке.

«Сами разрушают, а потом просят новое. Приватизировали, вот и следите за своим жильем», – считает пользователь.

«Сами довели комнаты до такого состояния. Неужели нельзя нанять парк рабочих, отбить штукатурку, зашить фанерой натяжной потолок или другой?» – задался вопросом комментатор.

«Ни в одной стране мира государство не обязано расселять такие бараки. Все сами, сами. За свой счет. Фактически за мои налоги им на халяву дадут жилье», – резко высказался другой ярославец.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону жильцов и отметил, что им давно пора получить новые квартиры.