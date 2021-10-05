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Вторник, 5 октября, 2021
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В Ярославле пришли в ужас от ремонта здания бывшего кинотеатра «Родина

Никита Брыкин
В Ярославле пришли в ужас от ремонта здания бывшего кинотеатра «Родина

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Жители Ярославля обратили внимание, что здание бывшего кинотеатра «Родина» начали обшивать цветными пластиковыми плитами, пишет 76.ru.

Некоторое горожане задались вопросом, почему фасад не оставили в первоначальном виде.

«Отделка дешевым вентфасадом бывшего кинотеатра «Родина», по всей видимости под «Пятерочку» или какой-то магазин», – написал один из местных жителей.

Рабочие рассказали, что внутри бывшего кинотеатра планируют открыть «Магнит» и KFC.

Городской архитектор Артем Цымбалов рассказал участникам сообщества «Городские проекты», что здание не является объектом культурного и исторического наследия.

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