В Ярославле пришли в ужас от ремонта здания бывшего кинотеатра «Родина

Жители Ярославля обратили внимание, что здание бывшего кинотеатра «Родина» начали обшивать цветными пластиковыми плитами, пишет 76.ru.
Некоторое горожане задались вопросом, почему фасад не оставили в первоначальном виде.
«Отделка дешевым вентфасадом бывшего кинотеатра «Родина», по всей видимости под «Пятерочку» или какой-то магазин», – написал один из местных жителей.
Рабочие рассказали, что внутри бывшего кинотеатра планируют открыть «Магнит» и KFC.
Городской архитектор Артем Цымбалов рассказал участникам сообщества «Городские проекты», что здание не является объектом культурного и исторического наследия.