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Среда, 21 июля, 2021
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В Ярославле подрядчик провалил ремонт на проспекте Машиностроителей

Никита Брыкин
В Ярославле подрядчик провалил ремонт на проспекте Машиностроителей
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Компании «ЕКС» не удалось в срок завершить ремонт на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе, пишет АиФ.

По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, подрядчик выбился из графика.

«Плановая сдача объекта и техническая приемка запланированы не ранее чем на 20 августа», – пояснил глава ведомства.

Подчеркивается, что объект должны были сдать уже 1 августа. Однако сейчас выполнено менее половины от общего объема работ. Заказчик готовит пакет санкций для того, чтобы оштрафовать компанию.

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