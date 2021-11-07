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Воскресенье, 7 ноября, 2021
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В Ярославле назвали причину незавершенного ремонта дорог и дворов

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Директор департамента городского хозяйства ярославской мэрии Ярослав Овчаров объяснил проблемы с ремонтом дорог и дворов в областном центре, пишет ЯрNews.

По его словам, одной из причин этому стала пандемия коронавируса. Так, у подрядчиков в среднем болеет до 35 процентов работников.

«Вы понимаете, на это очень сложно повлиять, но мы стараемся, делаем все возможное. Я призываю Вас набраться немного терпения и дождаться окончания работ», – отметил Овчаров.

Чиновник заверил, что работы во дворах и на дорогах будут закончены вовремя.

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