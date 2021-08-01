В Ярославле 5-летний мальчик серьезно пострадал во время игр у фонтана

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Турист Алексей Шалев и его пятилетний ребенок приехали в Ярославль на выходные, которые закончились для мальчика травмой, пишет портал 76.ru.

Выяснилось, что семья решила погулять у фонтана на площади Юности. Там ребенок играл, однако в какой-то момент упал.

«Кровь, скорая, травмпункт. На ладонь наложили три шва. В травмпункте сказали, что это не первый ребенок с фонтана!» – пояснил мужчина.

По его словам, причиной случившегося стала острая решетка фонтана. В итоге гость города призвал местных жителей вместе с ним обратиться в администрацию для устранения опасности.

Ярославцы разделились во мнениях: кто-то поддерживает мужчину, а кто-то считает, что фонтан – не место для игр.