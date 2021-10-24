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Воскресенье, 24 октября, 2021
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В Ярославле 21-летний юноша изрезал ножом сверстника

Александр Ильин

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В Ярославле 21-летний молодой человек зарезал 22-летнего парня. Об этом сообщает портал «76.RU».

Труп убитого нашли в пятницу, 22 октября, в доме на улице Автозаводской. На нём были множественные ножевые ранения. На следующий день, 23 октября, полиция задержала подозреваемого в убийстве. В ходе допроса он полностью признал свою вину в случившемся. 

По данным следствия, парень зарезал сверстника в ходе конфликта: он попытался заступиться за друга, с которым поссорился убитый. 

В полиции возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ, по которой грозит до 15 лет лишения свободы. 

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