В выходные на рязанских дорогах 2 человека погибли и 14 пострадали

За минувшие выходные, с пятницы по воскресенье, на дорогах Рязанской области произошло 13 ДТП, унёсших жизни двух человек. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Госавтоинспекции Рязанской области.

Помимо этого, зафиксировано 80 аварий, в которых участники отделались материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД выявили почти тысячу нарушений правил дорожного движения. Самое страшное ДТП произошло днём 23 июня в Михайловском районе, где на 4-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись автомобили Peugeot 308 под управлением 39-летней женщины и ВАЗ-211440, за рулем которого находился 19-летний парень.

В результате столкновения тяжёлые травмы получили два пассажира ВАЗа – парни 18 лет. Один из них скончался в реанимации. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.