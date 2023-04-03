В выходные на дорогах Рязанской области остановили 16 нетрезвых водителей

Дорожные инспекторы Рязанской области за минувшие выходные дни выявили 6846 нарушений ПДД, включая 16 фактов управления ТС в состоянии опьянения. Итоги рейдов подвели в Управлении МВД по региону.

10 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении них составлены административные протоколы. Четверо сели за руль в состоянии опьянения повторно.

В ходе рейдов выявлены 306 нарушений тонировки. 49 нарушений совершили пешеходы, 2 нарушения — водители автобусов. 10 водителей управляли ТС без права управления. Выявлено также 14 нарушений, связанных с перевозкой детей.