Воскресенье, 22 сентября, 2024

В Воронежской области две сотни человек снесли дамбу на Усманке

Автор: powder

Опубликовано

Примерно две сотни человек прибыли на освобождение реки Усманки от земляной дамбы в Воронежской области, пишет «МОЁ!» со ссылкой на очевидцев.

Незадолго до этого обеспокоенные жители поселка «Серебряный Остров» сообщили, что реку засыпали землей, образовалась плотина. Работы шли вблизи жилых домов. Рабочие чистили русло реки, а насыпь была временной.

При этом мероприятия велись с нарушениями, вскоре их остановили, но насыпь осталась.

«Это экологическая катастрофа: река сохнет с каждой минутой, а все живое погибает!» — негодовали воронежцы.

В итоге туда прибыли неравнодушные добровольцы с лопатами и приступили к сносу дамбы. По данным издания, их работа окупилась, поскольку «вода пошла».

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