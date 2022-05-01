В Воронеже выгуливающая собаку женщина покусала проходящую мимо девушку

Жительница Воронежа внезапно напала на прохожую во время выгула собаки, пишет Readovka67.

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Пострадавшая написала в социальных сетях, что она шла по улице и разговаривала по телефону. В какой-то момент на нее накинулась незнакомка и вцепилась зубами в палец. Опубликована фотография, на который видны следы укусов. В ответ потерпевшая ударила неадекватную женщину по ноге.

Однако нападавшая не успокоилась, а, наоборот, начала орать и оскорблять прохожую. Также она попыталась натравить на жертву собаку. Но пес в отличие от своей хозяйки вел себя спокойно.

Кроме того, злоумышленница достала из сумки баллончик и попыталась брызнуть в глаза девушке. Причина нападения уточняется.