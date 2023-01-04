В Воронеже трагически погиб молодой доцент физфака ВГУ

В кануне Нового года в Воронеже скончался 33-летний доцент физфака ВГУ Алексей Перепелица, сообщил портал «МОЁ! Online».
Трагедия произошла 31 декабря. Причина смерти молодого ученого не уточняется.
Перепелица окончил кафедру оптики и спектроскопии физфака, где впоследствии и стал работать.
«Талантливый молодой ученый, автор многих интересных работ и патентов, лауреат стипендий и гранта Президента для молодых ученых», – уточнили коллеги мужчины.
По их словам, Перепелица добрым и отзывчивым человеком.
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