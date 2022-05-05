В Воронеже старушку приковали наручниками к двери магазина

Журналисты портала Блокнот Воронеж опубликовали ролик с участием пенсионерки, снятый в торговом комплексе по улице Домостроителей в Воронеже.

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Инцидент произошел, днем 5 мая. По словам автора видео, охранник приковал пожилую женщину наручниками к двери.

Пенсионерка громко кричала, жаловалась на боль и умоляла освободить ее. При этом стоящий рядом человек обвинял ее в воровстве.

«Она страшно кричала, ее рука была синяя», – пояснила местная жительница.

Очевидцы утверждают, что старушка пришла менять телефон, а ей отказали. После этого она стала кричать. Вскоре на место случившегося пришел человек в балаклаве и приковал ее к двери.

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Издание отправило видео в ГУ МВД России по региону.