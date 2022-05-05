8.3 C
Рязань
Четверг, 5 мая, 2022

В Воронеже старушку приковали наручниками к двери магазина

spot_img
На главнуюНовости мира

В Воронеже старушку приковали наручниками к двери магазина

powder

Журналисты портала Блокнот Воронеж опубликовали ролик с участием пенсионерки, снятый в торговом комплексе по улице Домостроителей в Воронеже.

- Реклама -

Инцидент произошел, днем 5 мая. По словам автора видео, охранник приковал пожилую женщину наручниками к двери.

Пенсионерка громко кричала, жаловалась на боль и умоляла освободить ее. При этом стоящий рядом человек обвинял ее в воровстве.

«Она страшно кричала, ее рука была синяя», – пояснила местная жительница.

Очевидцы утверждают, что старушка пришла менять телефон, а ей отказали. После этого она стала кричать. Вскоре на место случившегося пришел человек в балаклаве и приковал ее к двери.

- Реклама -

Издание отправило видео в ГУ МВД России по региону.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru