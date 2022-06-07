В Воронеже пьяный дед избил до крови годовалую внучку

Возбуждено административное дело после избиения пьяным жителем Воронежа годовалой внучки, пишет Telegram-канале «Воронеж №1».

Инцидент произошел вечером 6 июня во дворе дома №15 на улице Цимлянской. По предварительной информации, девочка гуляла вместе со своим дедушкой, родителями и трехлетней сестрой.

По словам очевидцев, малышка начала капризничать. Пожилой злоумышленник решил проучить жертву и жестоко избил ее. В итоге у ребенка перестал закрываться глаз. Девочку госпитализировали с кровоподтеками и огромной гематомой на лице.

В настоящее время собирается материал для решения вопроса о лишении родительских прав.