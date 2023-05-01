В Воронеже объявился «Ворошиловский стрелок», который портит чужие машины

Житель Воронежа пожаловался на неизвестного, который стреляет по припаркованным автомобилям, сообщил портал «Мое! Онлайн».

Один из инцидентов произошёл накануне днем у гипермаркета «Лента» на улице Домостроителей. Потерпевший припарковался и услышал хлопок. Вскоре он увидел в заднем стекле сквозное отверстие. Мужчина вызвал стражей порядка, после чего услышал еще один выстрел из «пневматики» и заметил убегающего с одного из балконов человека.

«Ворошиловский стрелок», я передаю «привет». Если ты это читаешь, знай, что просто так безнаказанным ты не останешься», – заявил потерявший.

В полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.