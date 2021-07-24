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Суббота, 24 июля, 2021
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В Воронеже и Рязани лютуют онанисты

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В Воронеже и Рязани лютуют онанисты
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Сообщения о извращенцах,пугающих людей в разных городах России участились. Вчера поступил сигнал о том, что в Рязанском парке Гагарина лютует онанист. Он «достал хозяйство возле детской площадки и наяривал на проходящих мимо женщин». Фото с нарушителем общественного порядка выложил в сеть очевидец.

Одновременно с Рязанью, похожий инцидент случился в Воронеже. На этот раз извращенец «проявил себя» в автобусе № 90. Он пытался пристать к 14-летней девочке, а когда получил замечание, решил на глазах у всех пассажиров заняться онанизмом.

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