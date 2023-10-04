Среда, 4 октября, 2023
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В Воронеже дом пропитался вонью из-за разложившегося трупа

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Жители дома № 11 на улице Космонавтов пожаловались, что здание пропиталось вонью из-за разложившегося трупа, пишет «МОЁ!»

Выяснилось, что в одной из квартир почти неделю пролежало тело их умершего соседа. При этом дезинфекцию в жилище не стали проводить. Местная жительница пояснила, что мужчине было около 50 лет, он умер во сне. Однако его мать не сразу поняла это, так как была дезориентирована после инсультов.

«В эти дни была жара! Там от него ничего не осталось, он весь вытек», — отметила собеседница портала.

Тело мужчины отправили на судмедэкспертизу, а пенсионерку забрали в психоневрологический диспансер. В итоге по подъезду распространился удушающий трупный запах.

Полицейские не смогли найти других родственников мужчины, кроме его матери.

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