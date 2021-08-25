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Среда, 25 августа, 2021
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В Воронеже девушка продавала наркотики, чтобы спасти парня от тюрьмы

Кристина Белова
В Воронеже девушка продавала наркотики, чтобы спасти парня от тюрьмы
Фото пресс-службы МВД РФ

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В Воронеже 19-летняя жительница Мурманской области делала закладки с наркотиками, чтобы оплатить адвоката своему парню. Ранее он попался на продаже запрещенных веществ, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Девушка занялась противозаконной деятельностью, чтобы спасти своего молодого человека от тюрьмы. Для распространения запрещенных веществ она связалась с “куратором” парня и продолжила его дело.

Для помощи подозреваемая привлекла 21-летнюю подругу, жительницу Липецкой области. Одна из них прятала товар под подоконники частных домов, а другая делала фотографии и оправляла заказчикам. Подозреваемых задержали на месте преступления с поличным.

В ходе обыска полицейские изъяли 40 свертков N-метилэфедрона и пирролидиновалерофенона из тайников. Девушек заключили под стражу. Молодой человек находится в изоляторе, ожидая приговора суда.

В Воронеже девушка продавала наркотики, чтобы спасти парня от тюрьмы

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