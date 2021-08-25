В Воронеже девушка продавала наркотики, чтобы спасти парня от тюрьмы

В Воронеже 19-летняя жительница Мурманской области делала закладки с наркотиками, чтобы оплатить адвоката своему парню. Ранее он попался на продаже запрещенных веществ, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Девушка занялась противозаконной деятельностью, чтобы спасти своего молодого человека от тюрьмы. Для распространения запрещенных веществ она связалась с “куратором” парня и продолжила его дело.

Для помощи подозреваемая привлекла 21-летнюю подругу, жительницу Липецкой области. Одна из них прятала товар под подоконники частных домов, а другая делала фотографии и оправляла заказчикам. Подозреваемых задержали на месте преступления с поличным.

В ходе обыска полицейские изъяли 40 свертков N-метилэфедрона и пирролидиновалерофенона из тайников. Девушек заключили под стражу. Молодой человек находится в изоляторе, ожидая приговора суда.