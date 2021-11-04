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Четверг, 4 ноября, 2021
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В Воркуте мужчина напал с молотком на посетителя магазина по неизвестной причине

Александр Ильин

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Утром в среду, 3 ноября, в Воркуте неизвестный мужчина напал на посетителя продуктового магазина и избил его молотком без видимой на то причины. Об этом сообщает Telegram-канал «Сыктывкар № 1».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Судя по опубликованным кадрам, к стоящему у прилавка покупателю со спины подошел мужчина и ударил его молотком по шее. После этого он получил ещё несколько ударов и упал на пол. Затем пострадавший выбежал из магазина, а нападавший последовал за ним. 

Как сообщают работники торговой точки, за час до происшествия мужчина заходил туда с молотком. Они вызвали полицию, но те не стали разбираться с дебоширом. 

По неподтвержденным сведениям, нападавший проживает в квартире над магазином. 

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