В Воркуте мужчина напал с молотком на посетителя магазина по неизвестной причине

Утром в среду, 3 ноября, в Воркуте неизвестный мужчина напал на посетителя продуктового магазина и избил его молотком без видимой на то причины. Об этом сообщает Telegram-канал «Сыктывкар № 1».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Судя по опубликованным кадрам, к стоящему у прилавка покупателю со спины подошел мужчина и ударил его молотком по шее. После этого он получил ещё несколько ударов и упал на пол. Затем пострадавший выбежал из магазина, а нападавший последовал за ним.

Как сообщают работники торговой точки, за час до происшествия мужчина заходил туда с молотком. Они вызвали полицию, но те не стали разбираться с дебоширом.

По неподтвержденным сведениям, нападавший проживает в квартире над магазином.