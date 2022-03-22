В Вольске отчим изнасиловал 5-летнего мальчика и выгнал голым умирать на мороз

Суд вынес приговор 38-летнему Станиславу Михайлову из Вольска, которого признали виновным в убийстве пятилетнего ребенка, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел 1 марта прошлого года. По версии следствия, таксист пришел к своей сожительнице, находясь в состоянии наркотического опьянения.

В этот момент женщина спала. Тогда злоумышленник набросился на ее сына и изнасиловал жертву. После этого он решил убить мальчика, для чего выгнал его на мороз без одежды и обуви. Ребенок умер от переохлаждения в пять часов утра возле магазина на Краснооктябрьской улице.

В итоге мужчину приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Свою вину он не признал.