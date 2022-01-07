В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, девушки и 3-летнего мальчика

В Вологодской области задержали 26-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве 83-летнего пенсионера, 34-летней девушки и её 3-летнего сына, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Тело пожилого мужчины обнаружили в начале января в квартире дома на улице Ветошкина. Через несколько дней на улице Беляева нашли трупы матери с ребёнком. В каждом случае имелись признаки насильственной смерти. Кроме того, из жилища пенсионера пропали деньги.

Способ сокрытия следов преступлений имел общие черты. Тогда у следствия появились основания полагать, что они совершены одним человеком. Уголовные дела соединили в одно производство.

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Вскоре правоохранителям удалось установить местоположение подозреваемого и задержать его.