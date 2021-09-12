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Воскресенье, 12 сентября, 2021
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В Вологодской области после ДТП на трассе полыхал автомобиль

Никита Брыкин
В Вологодской области после ДТП на трассе полыхал автомобиль

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Днем в субботу, 11 сентября, в Череповецком районе произошла серьезная авария, пишет Вологда поиск.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» стал поворачивать перед движущимся навстречу «УАЗом». В итоге автомобилист не успел затормозить и влетел в бок универсалу.

В результате случившегося у отечественного транспортного средства оказался пробит бак. Вытекшее топливо воспламенилось, вспышка была высотой до одного метра.

Очевидцы в группе «Новости Северо-Запада» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с места событий.

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