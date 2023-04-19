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Среда, 19 апреля, 2023
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В Вологде задержали женщину, которая бегала по городу без трусов

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Сотрудники полиции задержали жительницу Вологды, которая несколько дней подряд устраивала перфомансы на улице Чернышевского, сообщил портал «Вологда-поиск».

Накануне она бегала по проезжей части на месте аварии и пыталась в автомобиль, врезавшийся в полицейских.

«Стражи порядка вызвали коллег и те, немного побегав за дамочкой по газону, смогли убедить ее сесть в специально прибывший за ней транспорт», – говорится в публикации.

Задержанную доставили в Кувшиновскую больницу. Ранее она в образе «невесты» бросалась под колеса авто недалеко от пешеходного перехода у школы № 9.

Предположительно, эта же женщина бегала без нижнего белья уже на перекрестке Чернышевского и Карла Маркса.

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