Сотрудники полиции задержали жительницу Вологды, которая несколько дней подряд устраивала перфомансы на улице Чернышевского, сообщил портал «Вологда-поиск».

Накануне она бегала по проезжей части на месте аварии и пыталась в автомобиль, врезавшийся в полицейских.

«Стражи порядка вызвали коллег и те, немного побегав за дамочкой по газону, смогли убедить ее сесть в специально прибывший за ней транспорт», – говорится в публикации.

Задержанную доставили в Кувшиновскую больницу. Ранее она в образе «невесты» бросалась под колеса авто недалеко от пешеходного перехода у школы № 9.

Предположительно, эта же женщина бегала без нижнего белья уже на перекрестке Чернышевского и Карла Маркса.