Понедельник, 9 января, 2023
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В Вологде простились с жестоко убитой ведущей «Русского Радио» Анной Азовской

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В минувшее воскресенье в Вологде простились жестоко убитой ведущей «Русского Радио» Анной Азовской, написали «Вести».

Девушке было всего 34 года. Трагедия произошла в Москве.

По версии следствия, Азовская поехала на праздники вместе с сожителем – гендиректором известной в Вологодской области компании.

Третьего января соседи услышали в арендованной паре квартире женские крики о помощи. Они вызвали полицию. Стражи порядка нашли труп Азовской с 30 ножевыми ранениями.

Подозреваемый задержан и уже дал первые показания. Возбуждено уголовное дело.

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