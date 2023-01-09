В Вологде простились с жестоко убитой ведущей «Русского Радио» Анной Азовской

В минувшее воскресенье в Вологде простились жестоко убитой ведущей «Русского Радио» Анной Азовской, написали «Вести».

Девушке было всего 34 года. Трагедия произошла в Москве.

По версии следствия, Азовская поехала на праздники вместе с сожителем – гендиректором известной в Вологодской области компании.

Третьего января соседи услышали в арендованной паре квартире женские крики о помощи. Они вызвали полицию. Стражи порядка нашли труп Азовской с 30 ножевыми ранениями.

Подозреваемый задержан и уже дал первые показания. Возбуждено уголовное дело.