В Вологде машина перевернулась во время погони от полиции

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Накануне на Пошехонском шоссе произошла авария с участием 64-летнего жителя Вологды, который уходил от погони, пишет портал «NewsVo».

В пресс-службе УМВД по Вологодской области отметили, что сотрудники ДПС остановили владельца автомобиля «Datsun» на улице Конева.

«Он проигнорировал их законное требование и за ним бросились в погоню», – рассказали в ведомстве.

В итоге водитель не справился с управлением и врезался в троллейбус. После этого машину отбросило в другой автомобиль, и она перевернулась. Виновник ДТП оказался не собственником авто.

Во время погони в салоне находились два 15-летних подростка. К счастью, никто не пострадал.