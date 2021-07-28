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Среда, 28 июля, 2021
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В Волгоградской области разыскивают особо опасного маньяка-педофила

Никита Брыкин
В Волгоградской области разыскивают особо опасного маньяка-педофила
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Правоохранительные органы занимаются розыском 35-летнего жителя Волгоградской области Дмитрия Соболева, который подозревается в изнасиловании 14-летней девочки, пишет портал V1.ru.

Инцидент произошел 21 июля в Кировском районе. По предварительной версии, девочка возвращалась домой, когда на нее напал мужчина, надругался и скрылся.

Выяснилось, что безработный злоумышленник недавно вышел из тюрьмы, где сидел за убийство. Мужчина забил жертву кирпичом, спрятал тело в камышах, после чего сбросил его в заброшенный колодец, прикопав битым кирпичом и землей.

Задержать педофила по горячим следам не удалось.

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