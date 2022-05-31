16.8 C
Рязань
Вторник, 31 мая, 2022

В Волгоградской области мужчина убил 18-летнюю студентку и выбросил её тело в реку

spot_img
Александр Ильин
Александр Ильин

В Волгоградской области мужчина убил 18-летнюю студентку и выбросил её тело в реку

В городе Суровикино Волгоградской области 43-летний мужчина убил 18-летнюю студентку, завернул её тело в ковёр и выбросил в реку, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Об внезапном исчезновении девушки заявила её мать. Выяснилось, что дочь ушла в одно из частных домовладений, расположенных по улице Луговая. Здесь проживал 43-летний мужчина, которому девушка оказывала помощь по хозяйству.

Свидетели сообщили, что этот мужчина может быть причастен к пропаже студентки. Злоумышленник признался в убийстве своей подчинённой.

Вечером 27 мая между ним и молодой девушкой произошел конфликт из-за того, что ему не понравилась проведённая уборка. В ходе драки он нанес ей множественные удары в область головы, от которых та скончалась. На следующий день мужчина завернул труп в ковер и сбросил тело в реку.

«В настоящее время следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении следкома.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7