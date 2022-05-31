В Волгоградской области мужчина убил 18-летнюю студентку и выбросил её тело в реку

В городе Суровикино Волгоградской области 43-летний мужчина убил 18-летнюю студентку, завернул её тело в ковёр и выбросил в реку, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Об внезапном исчезновении девушки заявила её мать. Выяснилось, что дочь ушла в одно из частных домовладений, расположенных по улице Луговая. Здесь проживал 43-летний мужчина, которому девушка оказывала помощь по хозяйству.

Свидетели сообщили, что этот мужчина может быть причастен к пропаже студентки. Злоумышленник признался в убийстве своей подчинённой.

Вечером 27 мая между ним и молодой девушкой произошел конфликт из-за того, что ему не понравилась проведённая уборка. В ходе драки он нанес ей множественные удары в область головы, от которых та скончалась. На следующий день мужчина завернул труп в ковер и сбросил тело в реку.