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Четверг, 21 октября, 2021
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В Волгограде женщине пробили голову за замечание цыганским детям

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В цыганском поселке в Советском районе Волгограда женщине разбили голову кирпичом, пишет Блокнот.

По предварительной версии, она приехала в гости к маме, проживающей в переулке Коневского. Потерпевшая сделала замечание цыганским детям, которые разожгли костер и стали выжигать кабеля, из-за чего черный едкий дым.

Дети потушили огонь, когда женщина пригрозила вызвать полицию и МЧС. Вскоре на место случившегося пришел пожилой мужчина, стал кричать и материться на нее, после чего схватил кирпич и бросил в висок пострадавшей.

«Убирайтесь отсюда, вы зачем сюда приехали?! Это наша земля, вы здесь жить не будете. Вам тут делать нечего, здесь все наше», – приводит слова злоумышленника и его подельника.

Сейчас женщина находится на больничном. Ей назначили дальнейшее обследование головного мозга.

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