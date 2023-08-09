Жительница Волгограда убила девятимесячного сына, пока ее муж выполнял боевые задачи в ходе спецоперации, пишет V1.RU.

Трагедия произошла в начале августа. По предварительной версии, 24-летняя мать оставила ребенка в квартире и уехала. Спустя четыре дня его нашла мертвым бабушка. В тот же день на другом конце города полицейские задержали горе-мать.

«Якобы все эти дни она выпивала с какими-то знакомыми», – говорится в публикации.

По данным издания, женщина нигде не работает. От другого брака у нее есть еще двое детей — 3 и 5 лет.

Из-за случившегося отцу ребенка пришлось оставить службу и вернуться в Волгоград.