Пятница, 29 декабря, 2023
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В Волгограде запланировали вечеринку с групповой оргией

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В одном из комплексов Волгограда перед Новым годом запланировали скандальное закрытое мероприятие с оргией, пишет V1.RU.

По данным издания, организаторы анонсировали в социальных сетях, что посетителей ждет групповой секс и прочие сексуальные разнообразия.

Кроме того, они утверждают, что до сих пор не сталкивались с проблемами с законом и органами власти. При этом у организаторов в «друзьях» есть аккаунты с фамилиями чиновников, глав муниципальных районов, известных спортсменов и крупных предпринимателей.

В региональной администрации запросили анонс предстоящей вечеринки.

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