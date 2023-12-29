В Волгограде запланировали вечеринку с групповой оргией

В одном из комплексов Волгограда перед Новым годом запланировали скандальное закрытое мероприятие с оргией, пишет V1.RU.

По данным издания, организаторы анонсировали в социальных сетях, что посетителей ждет групповой секс и прочие сексуальные разнообразия.

Кроме того, они утверждают, что до сих пор не сталкивались с проблемами с законом и органами власти. При этом у организаторов в «друзьях» есть аккаунты с фамилиями чиновников, глав муниципальных районов, известных спортсменов и крупных предпринимателей.

В региональной администрации запросили анонс предстоящей вечеринки.