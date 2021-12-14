В Волгограде возле школы нашли мёртвую женщину с леопардовым пакетом

В Тракторозаводском районе Волгограда на остановке «Третья школа» обнаружили труп 54-летней женщины, сообщает V1.RU.

Первая информация об инциденте появилось утром 14 декабря в социальных сетях.

«Одета в клетчатые брюки, черные ботинки на небольшом каблуке, зеленоватую куртку, темную шапку. С собой у нее были светлая сумка и леопардовый пакет. Рядом полиция, охраняет», — говорили очевидцы.

На месте происшествия также работала скорая помощь. Как отметили в комитете здравоохранения региона, прибывшие медики лишь констатировали смерть женщины.

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Доследственную проверку начали в СУ СКР по Волгоградской области. По данным ведомства, смерть носит некриминальных характер. Однако точную причину гибели местной жительницы установят в ходе судебно-медицинского исследования.