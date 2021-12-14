В Волгограде возле школы нашли мёртвую женщину с леопардовым пакетом

В Тракторозаводском районе Волгограда на остановке «Третья школа» обнаружили труп 54-летней женщины, сообщает V1.RU.
Первая информация об инциденте появилось утром 14 декабря в социальных сетях.
На месте происшествия также работала скорая помощь. Как отметили в комитете здравоохранения региона, прибывшие медики лишь констатировали смерть женщины.
Доследственную проверку начали в СУ СКР по Волгоградской области. По данным ведомства, смерть носит некриминальных характер. Однако точную причину гибели местной жительницы установят в ходе судебно-медицинского исследования.