В Волгограде в день приезде Путина взлетели цены на такси

Волгоградцы пожаловались изданию V1.RU на резкий рост цен на такси в день визита в город президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам одного из местных жителей, стоимость поездки из Советского района в центр составила 715 рублей, а время ожидания было 16 минут.

«При условии, что в обычные дни поездка выходит примерно в 400 рублей. Еще и проблемы с геолокацией», — пояснил волгоградец.

В него отображалось, что водитель в пути, однако он уже ждал пассажира во дворе. В итоге у него списывали деньги за ожидание.

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На фоне визита политиков в Волгограде некоторые улицы в центре стали пешеходными, всюду стоят полицейские и выставлены металлические ограждения.