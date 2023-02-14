Вторник, 14 февраля, 2023
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В Волгограде у вдовы погибшего в спецоперации пытаются отнять выезд из гаража

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Жительница Волгограда, чей муж погиб во время спецоперации, пожаловалась, что выезд из ее гаража оказался в собственности других людей.

Подробности истории рассказали в телеграм-канале «Народного фронта».

Ранее многодетной семье выделили земельный участок в частном секторе на улице Темрюкской. В эту зону попал и выезд из гаража по Автозаводской, принадлежащий вдове бойца.

«Нам сказали, что имущества нас никто не лишает, однако, как выезжать из гаража – нам непонятно», – пожаловалась женщина.

При этом в администрации заявили, что дорога является стихийной. Вопрос до сих пор остается открытым. Участники «Народного фронта» пообещали разобраться в этой истории и помочь вдове.

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