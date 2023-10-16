Понедельник, 16 октября, 2023
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В Волгограде поругались водитель и пассажиры, выясняя, кто хозяин в маршрутке

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В Волгограде произошел конфликт пассажиров и водителя маршрутки № 70а, пишет издание V1.RU.

Инцидент произошел утром в понедельник. По словам очевидцев, шофер смотрел в телефон и отвлекался от дороги, отвечая на замечания оскорблениями.

«Да я тут хозяин, понимаешь? Я!» – высказался водитель маршрутки.

В то же время перевозчик – предприниматель Олег Андреев – настаивает, что причиной конфликта стал отказ пассажирки платить за своего ребенка. При этом женщине предложили провести его на коленях, но она оказалась.

«Когда водитель сказал, что он не поедет, женщина начала выражаться. Потом перешла на личность, так как водитель – кавказец. Начала его матом оскорблять»», – заявил Андреев.

Он отметил, что на видео попал момент конфликта, когда водителя уже «довели».

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