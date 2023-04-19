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Среда, 19 апреля, 2023
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В Волгограде на крыше торгового комплекса нашли мертвую девушку

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На крыше бывшего торгового комплекса «Биллион» в Волгограде нашли мертвую девушку, сообщил портал V1.RU.

Инцидент произошел рано утром 17 апреля. По предварительной версии, горожанка выпала из окна одного из домов на улице Героев Сталинграда. Она погибла от полученных многочисленных травм.

«Предположительно, выпала она откуда-то из второго подъезда», – рассказал очевидец.

Сейчас на месте торгового комплекса расположены коммерческие помещения и магазины.

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