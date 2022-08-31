В военном городке Дягилево открыли библиотеку-филиал №2

30 августа в военном городке Дягилево прошло торжественное открытие библиотеки-филиала №2 «Улётная» ЦБС города Рязани. Сотрудников библиотеки и гостей поздравил мэр Елена Сорокина.

— Мне дорог каждый уголок нашего города, но сегодня особенно стремилась попасть в Дягилево. Здесь прошло уникальное событие – на первом этаже жилого здания по улице, носящей имя генерал-лейтенанта Александра Белякова, открылась «Улетная» библиотека, – отметила Елена Сорокина в своем приветственном слове. – Теперь в военном городке появился настоящий социально-культурный центр.

Здание, где расположилось новое культурное пространство, отремонтировали, там появилась новая мебель и техническое оборудование. Библиотечный фонд учреждения насчитывает 6 тысяч экземпляров. Каждая зона библиотеки оформлена усилиями дизайнеров и художников.

На площади около 200 кв. м организовано открытое библиотечное пространство с функциональными зонами: зал библиотечного обслуживания «Библиодром», детский зал «От винта», залы клубной работы «Высший пилотаж», «Авиабаза», конференц-зал «Взлетная полоса».

По словам директора Центральной библиотечной системы Ларисы Крохалевой, «Улетная» библиотека станет центром притяжения населения военного городка. Само название говорит о том, что это современное пространство для свободного полета к новым знаниям, творчеству, приключениям.

В феврале 2022 года библиотека стала победителем конкурса местных инициатив. В рамках этого проекта на прилегающей территории уложена тротуарная плитка, отремонтирована отмостка фундамента здания, установлено ограждение, проведено озеленение. На этой территории будут проходить тематические мероприятия по поддержке чтения, выступления самодеятельных артистов, выставки и другие массовые мероприятия для жителей военного городка.