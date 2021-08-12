В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink

Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании «Ростелеком». Это продолжение стратегического партнерства VK и «Ростелекома». Новый тариф включает 110 телеканалов и 25 тысяч фильмов и сериалов от ведущих мировых и российских студий, включая Disney, а также развивающий и образовательный видеоконтент.
«Ростелеком» и VK последовательно расширяют стратегическое партнерство. Одно из важнейших направлений сотрудничества — развитие голосового управления цифровыми сервисами оператора. С помощью голосового ассистента «Маруси» в видеосервисе Wink можно искать фильмы или сериалы, переключать каналы, регулировать громкость. Кроме того, «Маруся» умеет управлять системой «Умный дом»: устройствами видеонаблюдения, обеспечения безопасности, освещением и бытовой техникой.
В тарифе для домашнего интернета «Игровой», который «Ростелеком» разработал для геймеров, доступны специальные преимущества в онлайн-играх от My.Games. В 2021 году стороны представили цифровую образовательную платформу «Сферум», которая призвана сделать школьное образование более технологичным и гибким.
Доступ к Wink ТВ + Кино входит в новый тариф VK Combo за 169 рублей в месяц. Скоро он будет доступен всем пользователям. Те, кто оформил подписку ранее, смогут остаться на прежнем тарифе без видео.
Контент Wink будет доступен на постоянной основе, пока у пользователя есть активная подписка VK Combo.
В тарифе VK Combo у пользователей будет премиум-доступ к «Музыке ВКонтакте» и недавним предложениям: скидки до 55% в образовательных сервисах «Учи.ру», «Учи.Дома», Skillbox, скидка на умную колонку «Капсула Мини», специальная цена на облачную игровую платформу MY.GAMES Cloud. Вскоре тарифы будут адаптированы под новый состав скидок: выгода в «Такси ВКонтакте» и «Ситимобил» составит до 10%, а скидка в Delivery Club, «Еде ВКонтакте» и «Самокате» — 7%. Список всех предложений VK Combo можно найти в мини-приложении.