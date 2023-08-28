В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»

26 августа на площадке Верхнего городского сада состоялась презентация авторских коллекций одежды под названием «Мода с акцентом», в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов».

На подиуме были представлены разнообразные коллекции, такие как «Клетка в клетку», «Русская барби», «Цветы и птицы», «Сны о востоке», а также была представлена коллекция мужской одежды под названием «Воины леса».

Этот замечательный праздник красоты объединил в себе элементы русской и восточной культуры.

Кроме того, в 16:00 на той же локации в Верхнем городском саду ожидается уникальный концерт иностранных гостей под названием «На том стоим». Приглашаем всех присоединиться и провести этот вечер с пользой!