Понедельник, 28 августа, 2023
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В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»

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26 августа на площадке Верхнего городского сада состоялась презентация авторских коллекций одежды под названием «Мода с акцентом», в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов».

На подиуме были представлены разнообразные коллекции, такие как «Клетка в клетку», «Русская барби», «Цветы и птицы», «Сны о востоке», а также была представлена коллекция мужской одежды под названием «Воины леса».

Этот замечательный праздник красоты объединил в себе элементы русской и восточной культуры.

Кроме того, в 16:00 на той же локации в Верхнем городском саду ожидается уникальный концерт иностранных гостей под названием «На том стоим». Приглашаем всех присоединиться и провести этот вечер с пользой!

В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»
В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»
В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»
В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»
В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»
В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»
В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»
В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»

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