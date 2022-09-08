В Великом Новгороде осудят телефонного мошенника, обманувшего 10 пенсионеров

Прокуратура Великого Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных чч. 2,3 ст. 159 УК РФ, (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере). Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый, действуя в составе преступной группы с иным лицом, путём случайного набора абонентских номеров осуществлял звонки пожилым жителям Великого Новгорода.

В ходе разговоров, привлечённое обвиняемым иное лицо, представляясь сотрудником правоохранительных органов и их родственниками, сообщало потерпевшим ложную информацию о том, что им требуется помощь в целях избежания уголовной ответственности за совершенные преступления.

Введённые в заблуждение граждане передавали денежные средства обвиняемому, который действовал в роли «курьера».

Впоследствии он переводил деньги на расчётные счета иного лица, при этом их часть оставлял себе в качестве вознаграждения.

В результате противоправных действий подсудимых 10 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении неустановленного лица, с которым обвиняемый совершил хищения денежных средств, материалы выделены в отдельное производство.