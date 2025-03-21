В уральской школе снова избили сына участника СВО, несмотря на следствие

В школе №6 Невьянска Свердловской области сверстники снова избили 11-летнего сына участника СВО с особенностями развития, рассказала URA.RU его мама.

Инцидент произошел во вторник в школьном туалете.

«На перемене какой-то парень подошел к сыну и довольно сильно ударил его по ноге — так, что ребенку даже пришлось обратиться в медпункт», — отметила женщина.

По ее словам, издевательства над ее сыном не прекращаются. Его диагностировали ушиб бедра.

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Директор пообещала ей найти нападавшего, но сделать этого пока не удалось.

О травле мальчика стало известно в феврале. Над ним начали издеваться за рюкзак и спортивную форму с чебурашкой. Этот символ он ассоциирует с папой, который ушел на фронт год назад. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.