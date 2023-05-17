В УМВД России по Рязанской области состоялось торжественное заседание Совета РОО «Динамо», посвящённое 100-летию спортобщества

В Управлении МВД России по Рязанской области состоялось торжественное заседание Совета Рязанской областной организации «Динамо», посвященное 100-летию спортивного Общества.

В Совете приняли участие руководство Рязанской областной организации «Динамо», руководители и представители коллективов физической культуры УМВД России по Рязанской области, УФСБ России по Рязанской области, СУ СК России по Рязанской области, УФНС России по Рязанской области, УФССП России по Рязанской области, УФСИН России по Рязанской области, Академии ФСИН России, Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, РФМУ МВД России имени В.Я. Кикотя, ГУ МЧС России по Рязанской области, Управления Росгвардии России по Рязанской области и отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО, а также ветераны динамовского движения и личный состав УМВД.

Перед началом мероприятия собравшимся был продемонстрирован юбилейный фильм «Век Динамо», повествующий историю создания спортивного Общества и основные достижения его представителей.

Открывая торжественное мероприятие, председатель Рязанской областной организации «Динамо», начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай поздравил всех присутствующих со знаменательной датой и отметил, что Рязанская областная организация Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» одна из первых подхватила эстафету сплоченного динамовского товарищества и по сей день вносит значительный вклад в развитие Общества и пропаганду здорового образа жизни, подчеркнул, что рязанские спортсмены неоднократно становились лучшими на различных спортивных состязаниях и пожелал всем собравшимся новых ярких побед, сплоченности и единства, преданности своим принципам и идеалам.

Владимир Алай отметил, что приоритетными задачами общества «Динамо» остаются развитие массового и детско-юношеского спорта, развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование спортивной подготовки сотрудников силовых структур и ведомств Рязанской области, а также создание необходимых условий для тренировок и активного отдыха спортсменов-динамовцев.

Председатель Рязанской областной организации «Динамо» Владимир Алай подчеркнул:

Рязанское «Динамо» сегодня – это 7000 динамовцев, среди которых более 100 мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса, 7 Заслуженных мастеров спорта. Это 12 коллективов физической культуры. Это динамично развивающаяся организация с молодой и энергичной командой, это объединение с вековыми традициями и нерушимыми фундаментальными ценностями. Это великая история, которая продолжается сегодня.

В завершении торжественного мероприятия динамовцам и ветеранам спортивного Общества были вручены юбилейные награды.